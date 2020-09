Garko dopo il coming out ha passato la giornata con Eva Grimaldi ed Imma Battaglia (Di domenica 27 settembre 2020) Gabriel Garko dopo aver fatto coming out al Grande Fratello Vip ha passato il giorno dopo con Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia, che ha condiviso su Instagram un video in cui si chiede ironicamente chi sia. “Ma adesso chi sono io? Imma Battaglia, Eva Grimaldi o Gabriel Garko? Ma chi se ne frega siamo amici e ci amiamo”. Il post è stato commentato anche da Gabriele Rossi e dalla stessa Eva Grimaldi, che in occasione del coming out gli aveva scritto sui social “Grande fratello, evviva la libertà!“. Gabriel Garko ed Eva Grimaldi hanno finto di stare insieme dal 1997 al ... Leggi su biccy (Di domenica 27 settembre 2020) Gabrielaver fattoout al Grande Fratello Vip hail giornocon Evae sua moglie, che ha condiviso su Instagram un video in cui si chiede ironicamente chi sia. “Ma adesso chi sono io?, Evao Gabriel? Ma chi se ne frega siamo amici e ci amiamo”. Il post è stato commentato anche da Gabriele Rossi e dalla stessa Eva, che in occasione delout gli aveva scritto sui social “Grande fratello, evviva la libertà!“. Gabrieled Evahanno finto di stare insieme dal 1997 al ...

