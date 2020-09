Gabriele Muccino | «Quell’insaziabile fame di bellezza che dobbiamo proteggere»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 settembre 2020) Le luci della piazzetta di Portofino riflettono in acqua i profili delle case, in un affascinante zig-zag tra gli scafi delle barche. Il sole, già nascosto dietro il promontorio del faro, rischiara il golfo con le ultime forze, regolando la luminosità come un’app di photo-editing. «La location ideale per parlare di bellezza», sussurra Gabriele Muccino alla première di «Open your eyes», il cortometraggio realizzato per Azimut Yachts in occasione del lancio di Magellano 25 Metri. «È incredibile come in Italia il bello sia dappertutto, ne siamo inondati. Corriamo quasi il rischio di restarne assuefatti».