Gabriel Garko, nuovo annuncio sui social: accadrà il 3 ottobre (Di domenica 27 settembre 2020) Gabriel Garko al Grande Fratello Vip ha parlato del "segreto di Pulcinella", quello che tutti sanno ma nessuno dice. Nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko si è raccontato molto ma non troppo, lasciando tutto ancora avvolto da una coltre di mistero. Il faccia a faccia con Adua Del Vesco ha analizzato ulteriormente i temi della "favola", dando l'impressione che il loro rapporto sia stato orchestrato ad hoc: "Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c'eri tu. Ma tra chi scrive, chi dirige e chi interpreta le favole, non ho capito ancora chi è che si diverte di più. Tu ti sei divertita?". (Continua...) Alfonso Signorini ha cercato di tirare fuori qualche parola in più a Gabriel

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - maluni54 : @ninabecks1 @MantiniRita In realtà penso che bisogna un po’ contaminarsi. Si può amare la letteratura, il buon cine… - DottRiccardi : RT @gayit: Vladimir Luxuria sul coming out di Gabriel Garko: 'Quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero?' -