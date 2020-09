Gabriel Garko dopo il coming-out: “Camminerò da solo…senza tacchi” (Di domenica 27 settembre 2020) Gabriel Garko ha scritto il suo primo post in seguito al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dove è entrato per incontrare la sua ex fidanzata Adua del Vesco per incoraggiarla ma soprattutto per dare valore alla loro amicizia. Con l’occasione l’attore ha rivelato il suo segreto di Pulcinella senza però fare un coming-out diretto, aspettando per quello un’altra sede più opportuna: forse la prossima ospitata a Verissimo? Garko ha alzato un gran polverone e non tanto per la sua sessualità ma sul fatto che la storia con Adua era creata ad arte e a quanto pare imposta da un sistema da cui entrambi gli attori hanno fatto fatica ad uscire fuori. Il caso Aresgate si allarga e prende connotati ancora più scandalosi. Oggi libero da ogni vincolo e pronto a ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 settembre 2020)ha scritto il suo primo post in seguito al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dove è entrato per incontrare la sua ex fidanzata Adua del Vesco per incoraggiarla ma soprattutto per dare valore alla loro amicizia. Con l’occasione l’attore ha rivelato il suo segreto di Pulcinella senza però fare un-out diretto, aspettando per quello un’altra sede più opportuna: forse la prossima ospitata a Verissimo?ha alzato un gran polverone e non tanto per la sua sessualità ma sul fatto che la storia con Adua era creata ad arte e a quanto pare imposta da un sistema da cui entrambi gli attori hanno fatto fatica ad uscire fuori. Il caso Aresgate si allarga e prende connotati ancora più scandalosi. Oggi libero da ogni vincolo e pronto a ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - eleonorarada : RT @blogtivvu: #AresGate, quando Adua Del Vesco fingeva di avercela con Manuela Arcuri per 'colpa' di Gabriel Garko (e Selvaggia Lucarelli… - stanzaselvaggia : RT @blogtivvu: #AresGate, quando Adua Del Vesco fingeva di avercela con Manuela Arcuri per 'colpa' di Gabriel Garko (e Selvaggia Lucarelli… -