Gabriel Garko al GF Vip, viene fuori la cifra: "Ecco quanto lo hanno pagato" (Di domenica 27 settembre 2020) Gabriel Garko ha fatto coming out in diretta, al GF Vip. L'attore e re delle fiction è entrato nella Casa per incontrare Adua Del Vesco e, in giardino, di fronte a una Adua visibilmente emozionata e che poco prima aveva incontrato il fidanzato Giuliano, ha letto una lunga lettera e aperto il suo cuore. "Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola – ha detto fra le lacrime – Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io". Poi, tra la commozione di tutti, Signorini compreso: "Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato".

