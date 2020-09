Francia, proposta di 2 Nobel: «Lockdown dal 1° al 20 dicembre, bisogna salvare i nonni (e il Natale)» (Di domenica 27 settembre 2020) Esther Duflo e Anhijit Banerjee: chiudiamo tutto dal 1 al 20 dicembre, chiedendo alle famiglie di restare a casa. Il costo per l’economia sarebbe importante, «ma meno di quello che comporterebbe annullare il Natale» o mettere a rischio i nonni Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) Esther Duflo e Anhijit Banerjee: chiudiamo tutto dal 1 al 20, chiedendo alle famiglie di restare a casa. Il costo per l’economia sarebbe importante, «ma meno di quello che comporterebbe annullare il» o mettere a rischio i

In Francia due economisti hanno ipotizzato di introdurre un lockdown d'Avvento per ridurre il rischio di contagio durante le festività natalizie.

