Francia, Doppio Malto sbarca all’estero: primo locale a Saint-Étienne (Di domenica 27 settembre 2020) Sarà un autunno ricco di novità quello di Doppio Malto, birrificio nato ad Erba nel 2004 e oggi esempio virtuoso per la sua capacità di fondere anima manifatturiera e retail. Un mix che gli ha permesso di espandersi su tutto il territorio nazionale ed essere presente in 7 Regioni italiane con 18 ristoranti attualmente attivi. Una crescita che nemmeno l’emergenza Covid-19 è riuscita a fermare, dal momento che il marchio non solo è approdato sul web con l’EHI!-Commerce Doppio Malto, ma ha confermato 4 nuove aperture entro la fine dell’anno e altre 10 per il 2021. Più che positivo è anche il fatturato che cresce in modo esponenziale: lo scorso anno ha toccato quota 16 milioni, raddoppiando la cifra raggiunta nel 2018 e addirittura quadruplicando quella del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020) Sarà un autunno ricco di novità quello di, birrificio nato ad Erba nel 2004 e oggi esempio virtuoso per la sua capacità di fondere anima manifatturiera e retail. Un mix che gli ha permesso di espandersi su tutto il territorio nazionale ed essere presente in 7 Regioni italiane con 18 ristoranti attualmente attivi. Una crescita che nemmeno l’emergenza Covid-19 è riuscita a fermare, dal momento che il marchio non solo è approdato sul web con l’EHI!-Commerce, ma ha confermato 4 nuove aperture entro la fine dell’anno e altre 10 per il 2021. Più che positivo è anche il fatturato che cresce in modo esponenziale: lo scorso anno ha toccato quota 16 milioni, raddoppiando la cifra raggiunta nel 2018 e addirittura quadruplicando quella del ...

Yoghi_Jellyston : @lorenzourbinat1 @elevisconti @CarloCalenda Maggioritario a doppio turno come in Francia. - news_rimini : Coronavirus: in Italia doppio tampone per tornare a scuola. In Francia 21mila casi al giorno - bizcommunityit : Coronavirus, in Francia oggi oltre 14mila positivi. Europa, 80mila: il doppio del lockdown - sportli26181512 : Real Madrid galactico: super doppio colpo in Francia: Il Real Madrid studia un doppio colpo made in Francia. Come..… - zazoomblog : Coronavirus in Francia oggi oltre 14mila positivi. Europa 80mila: il doppio del lockdown - #Coronavirus #Francia… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Doppio Coronavirus, in Francia oggi oltre 14mila positivi. Europa, 80mila: il doppio del lockdown QUOTIDIANO.NET MotoGP: Quartararo torna "Diablo" a Barcellona, Rossi cade

Il francese centra la terza vittoria stagionale e torna leader. Rossi cade quando era secondo, le due Suzuki di Mir e Rins soffiano il podio a Morbidelli.

LIVE MotoGP, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi caduto, era 2°. Vittoria di Quartararo, Morbidelli 4°, Dovizioso out

15.40 Fabio Quartararo ha vinto il GP di Catalogna 2020. Il francese ha superato Franco Morbidelli in avvio e poi si è involato verso la vittoria. Valentino Rossi è caduto quando era in seconda posizi ...

Il francese centra la terza vittoria stagionale e torna leader. Rossi cade quando era secondo, le due Suzuki di Mir e Rins soffiano il podio a Morbidelli.15.40 Fabio Quartararo ha vinto il GP di Catalogna 2020. Il francese ha superato Franco Morbidelli in avvio e poi si è involato verso la vittoria. Valentino Rossi è caduto quando era in seconda posizi ...