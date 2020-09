Francia, coronavirus: altri 14.412 contagi e 39 morti (Di domenica 27 settembre 2020) In Francia sono stati registrati altri 14.412 casi di coronavirus, non lontani dalla media di 16mila nuovi contagi degli ultimi giorni Leggi su firenzepost (Di domenica 27 settembre 2020) Insono stati registrati14.412 casi di, non lontani dalla media di 16mila nuovidegli ultimi giorni

