Francesco Totti compie 44 anni | Ilary Blasi “AUGURI soul”

(Di domenica 27 settembre 2020) Buon compleanno! La moglie, tramite Instagram, dedica una dolce messaggio al marito. Vediamo insieme i dettagli. Auguri all’ex Capitano della Roma. il 26 settembre di 44fa nasceva. Grande Campione sia nel campo che fuori, lo sportivo ha sempre giocato in una squadra, nella sua Roma. Molti dei … L'articolo44“AUGURI soul” Curiosauro.

UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco @Totti ?? - OfficialASRoma : Buon compleanno, Francesco @Totti ???? #ASRoma - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti! Compie 4??4?? anni l'iconico Campione del Mondo ??, che in #Nazionale ???? van… - rasecpr1 : RT @UEFAcom_it: ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco @Totti ?? - rasecpr1 : RT @OfficialASRoma: Buon compleanno, Francesco @Totti ???? #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

A Roma ci sono tre feste per il Natale. La prima, quella canonica e religiosa che riguarda tutta Italia, il 25 dicembre. Ce ne sono poi altre due, non ...Dedica super romantica da parte della showgirl romana, per il compleanno dell'ex calciatore. La loro è la classica storia d'amore da «e vissero insieme felici e contenti». Dal colpo di fulmine, ai tre ...