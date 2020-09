Fondi Lega, i soldi del 2 per mille usati per comprare una villa in Sardegna e finiti nelle tasche dei commercialisti arrestati (Di domenica 27 settembre 2020) Tutto ruota attorno a 311mila euro. soldi della Lega, frutto del 2 per mille – e quindi delle donazioni dei sostenitori -, che sarebbero almeno in parte finiti nelle tasche dei commercialisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, tramite la compravendita di una villa in Sardegna. L’operazione sospetta è al centro di un’inchiesta di Presa Diretta, dal titolo «Caccia al tesoro: che fine hanno fatto i 49 milioni della Lega» che andrà in onda domani sera, 28 settembre. Il ruolo di Barachetti Secondo la ricostruzione di Riccardo Iacona, questi soldi sarebbero stati utilizzati per comprare una villa in Sardegna ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Tutto ruota attorno a 311mila euro.della, frutto del 2 per– e quindi delle donazioni dei sostenitori -, che sarebbero almeno in partedeiAlberto Di Rubba e Andrea Manzoni, tramite la compravendita di unain. L’operazione sospetta è al centro di un’inchiesta di Presa Diretta, dal titolo «Caccia al tesoro: che fine hanno fatto i 49 milioni della» che andrà in onda domani sera, 28 settembre. Il ruolo di Barachetti Secondo la ricostruzione di Riccardo Iacona, questisarebbero stati utilizzati perunain...

