Flavio Briatore in compagnia di un’ex: chi è? (Di domenica 27 settembre 2020) Sta tornando piano piano alla sua quotidianità Flavio Briatore che dopo aver contratto il Covid 19 e aver trascorso la quarantena nella casa di Daniele Santachè con cui è amico ma anche socio, è tornato a Monaco città dove vive. Briatore è stato al centro delle critiche in questi ultimi mesi per aver criticato le scelte anti Coronavirus del governo per lui troppo rigide, decisioni che hanno messo in crisi gran parte dell’economia italiana, in particolare il settore della ristorazione. Flavio Briatore ha poi contratto il Covid, è stato curato e ne è uscito e da quel momento è stato anche accusato di non aver rispettato tutte le regole dovute visto che parte del suo staff del suo locale in Costa Smeralda e molti dei suoi clienti sono ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 settembre 2020) Sta tornando piano piano alla sua quotidianitàche dopo aver contratto il Covid 19 e aver trascorso la quarantena nella casa di Daniele Santachè con cui è amico ma anche socio, è tornato a Monaco città dove vive.è stato al centro delle critiche in questi ultimi mesi per aver criticato le scelte anti Coronavirus del governo per lui troppo rigide, decisioni che hanno messo in crisi gran parte dell’economia italiana, in particolare il settore della ristorazione.ha poi contratto il Covid, è stato curato e ne è uscito e da quel momento è stato anche accusato di non aver rispettato tutte le regole dovute visto che parte del suo staff del suo locale in Costa Smeralda e molti dei suoi clienti sono ...

