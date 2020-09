Fiumicino | da martedì test Covid nelle scuole Montino | ‘Fondamentale per contenere il contagio’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 settembre 2020) “Come anticipato, in accordo con la Asl RM3 e le dirigenze delle, inizia lo screening di studenti e personale scolastico della nostra città”. Lo annuncia il sindaco Esterino. “La prima scuola sarà la Grassi di via Copenaghen, a Parco Leonardo, dove iantigenici saranno effettuati martedì 29 settembre – spiega il sindaco -, come annunciato dalla preside, la professoressa Sorce, con una circolare pubblicata oggi sul sito della scuola”. “Isaranno effettuati su base volontaria – sottolinea-, ma chiedo a tutto il personale scolastico di non sottrarsi e ai genitori di firmare il consenso per i loro figli minorenni. Fare ici permette di monitorare la situazione e avere il quadro preciso: una ...