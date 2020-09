Fiocco rosa in casa Magnini-Palmas. La coppia dà il benvenuto a Mia: “Il nostro sogno diventa realtà” (Di domenica 27 settembre 2020) Filippo Magnini e Giorgia Palmas accolgono la piccola Mia. La coppia ha annunciato la nascita della figlia con un post su Instagram che li ritrae insieme. "Il senso della vita. Il nostro sogno diventato realtà" ha scritto la showgirl e conduttrice televisiva.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFpTx7HItgi/?igshid=1o1tinzkaid70" Fiocco rosa in casa Magnini-Palmas. La coppia dà il benvenuto a Mia: “Il nostro sogno diventa realtà” Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 27 settembre 2020) Filippoe Giorgiaaccolgono la piccola Mia. Laha annunciato la nascita della figlia con un post su Instagram che li ritrae insieme. "Il senso della vita. Ilto realtà" ha scritto la showgirl e conduttrice televisiva.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFpTx7HItgi/?igshid=1o1tinzkaid70"in. Ladà ila Mia: “Ilrealtà” Golssip.

infoitcultura : Fiocco rosa in casa Magnini-Palmas: è nata Mia! 'Ci hai lasciato senza parole'. FOTO - silvia22150865 : RT @trescogli: E anche quella volta vinsero il torneo. Il maiale arrivò portato da un socio del circolo, tutto rosa e con un grande fiocco… - trescogli : E anche quella volta vinsero il torneo. Il maiale arrivò portato da un socio del circolo, tutto rosa e con un grand… - sportli26181512 : Fiocco rosa in casa Magnini-Palmas: è nata Mia! 'Ci hai lasciato senza parole'. FOTO: Per il campione di nuoto e la… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #FilippoMagnini #GiorgiaPalmas Filippo Magnini e Giorgia Palmas diventano genitori: è nata la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa in Comune a Pescara: nata Maria Vittoria, figlia del consigliere Massimo Pastore. Gli auguri di Fdi AbruzzoLive Nata la figlia di Magnini e Palmas

MILANO - Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è fiocco rosa. Venerdì i due neo-genitori hanno annunciato l'arrivo di Mia con una foto sui social, prima figlia per l'ex nuotatore e seconda per la showg ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: è nata Mia

Fiocco rosa per l’ex Velina di Striscia la notizia e lo sportivo. Filippo Magnini è diventato papà, Giorgia Palmas per la seconda volta è mamma. A ...

MILANO - Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è fiocco rosa. Venerdì i due neo-genitori hanno annunciato l'arrivo di Mia con una foto sui social, prima figlia per l'ex nuotatore e seconda per la showg ...Fiocco rosa per l’ex Velina di Striscia la notizia e lo sportivo. Filippo Magnini è diventato papà, Giorgia Palmas per la seconda volta è mamma. A ...