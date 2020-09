Festival dell'Economia, premiata una trentina fra 500 studenti che hanno partecipato al concorso 'EconoMia' (Di domenica 27 settembre 2020) La trentina Arianna Stech è tra i venti premiati di sabato 26 settembre 2020 al Festival dell'EconoMia di Trento. Erano oltre cinquecento gli studenti di un'ottantina di scuole di ogni parte d'Italia ... Leggi su trentotoday (Di domenica 27 settembre 2020) LaArianna Stech è tra i venti premiati di sabato 26 settembre 2020 aldi Trento. Erano oltre cinquecento glidi un'ottantina di scuole di ogni parte d'Italia ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene in videocollegamento alla chiusura del Festival Nazionale dell'Economia C… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene in videocollegamento al Festival dell’Economia 2020 in corso a Trento… - fattoquotidiano : L’intervento di Giuseppe Conte al Festival dell’Economia civile: la diretta - arpaveneto : RT @RegioneVeneto: Biometano, Bressanvido-VI: focus su una filiera virtuosa Nella giornata di apertura del Festival dell’Agricoltura di Bre… - SEditoriali : RT @GiuliaCiarapix: Grande emozione oggi al Futuro Memoria Festival: ho avuto il grande piacere di presentare Sandra Petrignani e il suo #L… -