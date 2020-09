Ferrari, Mekies: " A Sochi sarà una gara impegnativa" (Di domenica 27 settembre 2020) Sochi - "La gara sarà lunga e impegnativa sotto tanti punti di vista e può succedere di tutto. Daremo il massimo per raccogliere più punti possibile" . Il direttore sportivo della Ferrari Laurent ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- "La; lunga esotto tanti punti di vista e può succedere di tutto. Daremo il massimo per raccogliere più punti possibile" . Il direttore sportivo dellaLaurent ...

ColomboRaf : @F1Sport_PitTalk qui non si tratta di “cacciare” solo Binotto . Altra figura chiave è Laurent Mekies che francament… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Mekies commenta il 'caso-#Leclerc' #RussianGP - mag1693_ : RT @ecugenia: il team principal non ci mette la faccia neanche sul sito Ferrari, dove riguardo al post qualifica compaiono solo gli stateme… - MarcoColletta : @deadlinex Essendomi occupato delle dichiarazioni Ferrari negli ultimi anni, Binotto non ha quasi mai parlato al sa… - FormulaPassion : #F1 | #Mekies commenta il 'caso-#Leclerc' #RussianGP -