Ferragnez, nuova casa sul lago di Como: 15 camere da letto e 12 bagni FOTO (Di domenica 27 settembre 2020) La coppia regina dei social, formata da Chiara Ferragni e Fedez, è pronta a trasferirsi sul lago di Como. Nel mirino una bellissima villa dal costo stratosferico. Intanto a Bellagio, piccolo Comune sul lago, sono tutti in febbricitante attesa. Ecco le FOTO. La super-villa sul lago di Como Chiara Ferragni e Fedez, da due settimane, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) La coppia regina dei social, formata da Chiara Ferragni e Fedez, è pronta a trasferirsi suldi. Nel mirino una bellissima villa dal costo stratosferico. Intanto a Bellagio, piccolo Comune sul, sono tutti in febbricitante attesa. Ecco le. La super-villa suldiChiara Ferragni e Fedez, da due settimane, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

seby20965914 : RT @berta95italy: #verissimo #ciavarrini Ferragnez scansatevi, c'è una nuova royal couple in Italia ? - berta95italy : #verissimo #ciavarrini Ferragnez scansatevi, c'è una nuova royal couple in Italia ? - GossipItalia3 : Casa nuova per i Ferragnez? Alcune indiscrezioni dicono che… #gossipitalianews - RollingStoneita : Anche i CCCP hanno la loro capsule collection: all'elenco delle «divergenze fra il compagno Togliatti e noi» va agg… - cuorenoir : Appena il piano quinquennale dei #ferragnez ,incentrato sul bambino, sarà concluso il politburo decreterà la nuova… -