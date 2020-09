Fare pulizia è cosa buona | ma si vada fino in fondo Socci | cos' ha capito il Papa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) Già Benedetto XVI cercò dinelle intricate e oscure questioni finanziarie del Vaticano e si ebbe la sensazione di un'impresa durissima ai limiti dell'impossibile, addiritturaa suscitare in alcuni il dubbio che essa abbia influito nella "rinuncia" al pontificato. Jorge Mario Bergoglio, nel 2013, fu eletto anche «per farnelle finanze del Vaticano», come ha ricordato il cardinale George Pell. In effetti ci ha provato fin dall'inizio, ma questi sette anni sono stati un susseguirsi di tentativi e fallimenti. Anche qui con una serie di nomine, siluramenti, contraddizioni, errori e casi mai ben chiariti,a precipitare nel dramma di queste ore che ha investito uno dei principali collaboratori diFrancesco: il cardinale Angelo ...