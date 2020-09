Fantacalcio – Voti ufficiali | bonus e malus della 2a giornata di Serie A in aggiornamento

(Di domenica 27 settembre 2020) Ecco ie definitivi (redazione di.it) per quanto riguarda le partiteprimadiA. Torino-Atalanta 2-4 TORINO: Sirigu 6; Vojvoda 5,5, Nkoulou 5, Bremer 5,5, Murru 5; Meitè 5,5, Rincon 6 (79′ Segre 6), Linetty 5 (63′ Lukic 5,5); Berenguer 6 (63′ Verdi 5,5); Zaza 5,5 (75′ Millico 6), Belotti 7,5. ATALANTA: Sportiello 6; Toloi 6, Caldara 5,5 (46′ Palomino 6), Sutalo 5; Hateboer 7, de Roon 7,5, Freuler 6,5, Gosens 7 (84′ Mojica s.v.); Gomez 8 (84′ Pasalic s.v.); Muriel 7,5 (63′ Malinovskyi 6), Zapata 6,5 (84′ Lammers s.v.). Gol: Belotti, Gomez, Muriel, Hateboer, Belotti, de RoonAmmoniti: Zaza, Caldara, FreulerAssist: Rincon, Zapata, Gomez, Gomez, Vojvoda, ...

infoitsport : Inter-Fiorentina 4-3: tabellino, voti, assist e pagelle per il Fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Fantacalcio Voti

Fantacalcio ®

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i ...https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-2#torino-atalanta Vedi i voti Torino 2-4 Atalanta https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-2#cagliari-lazio Vedi i voti Cagliari 0-2 La ...