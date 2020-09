Faggiano: “Se ho preso Luperto? Sono rimasto nel mio spogliatoio” (Di domenica 27 settembre 2020) Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del fischio di inizio del match contro il Napoli. “Dobbiamo prendere un attaccante di sicuro, con le due punte ne manca una. Stiamo valutando diversi nomi, anche quelli che fate noi. Apprezzate, almeno Sono sincero”. Faggiano ha raccontato la vigilia della partita, con la notizia della positività del portiere della squadra. “Ormai deve essere consuetudine convivere col virus. Ieri è stata una giornata intensa. Qui non ci avevano dato certezze sui risultati dei tamponi entro le 11 della mattina, non abbiamo voluto rischiare e siamo partiti oggi di mattina. Stavolta è capitato a noi, capiterà anche ad altri”. Ha preso Luperto negli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Il direttore sportivo del Genoa, Daniele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del fischio di inizio del match contro il Napoli. “Dobbiamo prendere un attaccante di sicuro, con le due punte ne manca una. Stiamo valutando diversi nomi, anche quelli che fate noi. Apprezzate, almenosincero”.ha raccontato la vigilia della partita, con la notizia della positività del portiere della squadra. “Ormai deve essere consuetudine convivere col virus. Ieri è stata una giornata intensa. Qui non ci avevano dato certezze sui risultati dei tamponi entro le 11 della mattina, non abbiamo voluto rischiare e siamo partiti oggi di mattina. Stavolta è capitato a noi, capiterà anche ad altri”. Hanegli ...

