F2 GP Russia 2020 Gara 2, la bandiera rossa dimezza il punteggio, brutto crash di Ghiotto e Aitken (Di domenica 27 settembre 2020) La Gara 2 di F2 nel GP di Russia 2020 darà metà punteggio in quanto è stato raggiunto il 33% della Gara a seguito della bandiera rossa. Quest’ultima è stata chiamata in causa a seguito del bruttissimo incidente tra Ghiotto e Aitken all’esterno di curva 3. F2 GP Russia 2020 Gara 2 – Dallo start alla bandiera rossa Dalla pole position c’è Zhou seguito da Mazepin, Aitken e Daruvala. Dalla quinta posizione Luca Ghiotto, poi Ilott, Tsunoda e Schumacher. Partenza incredibile ancora una volta di Schumacher che sale subito in quarta posizione, mentre Ilott scende ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020) La2 di F2 nel GP didarà metàin quanto è stato raggiunto il 33% dellaa seguito della. Quest’ultima è stata chiamata in causa a seguito del bruttissimo incidente traall’esterno di curva 3. F2 GP2 – Dallo start allaDalla pole position c’è Zhou seguito da Mazepin,e Daruvala. Dalla quinta posizione Luca, poi Ilott, Tsunoda e Schumacher. Partenza incredibile ancora una volta di Schumacher che sale subito in quarta posizione, mentre Ilott scende ...

SkySportF1 : Formula 2, GP Russia: Mick Schumacher vince Gara-1 e rafforza la leadership nel Mondiale #F2 #Formula2 #RussianGP… - SkySportF1 : ? In curva 2 non ha rispettato l'obbligo di rientrare nei paletti ? I dettagli ? - SkySportF1 : Sebastian Vettel, incidente nelle qualifiche del GP di Russia a Sochi. FOTO #SkyMotori #F1 #RussianGP #Formula1 - lucaspartan89 : RT @SkySportF1: Formula 2, incidente Ghiotto-Aitken in Gara-2: principio di fiamme, gara interrotta. FOTO #F2 #Formula2 #RussianGP #SkyMoto… - SkySportF1 : Formula 2, incidente Ghiotto-Aitken in Gara-2: principio di fiamme, gara interrotta. FOTO #F2 #Formula2 #RussianGP… -