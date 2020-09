F1 Russia 2020, Gara - Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8 (Di domenica 27 settembre 2020) In pole position c'è sempre lui, Lewis Hamilton (Diretta ore 13:10 su Sky Sport, Differita TV8). A Sochi (10esimo gp del mondiale di Formula 1) il britannico (finito sotto investigazione per non avere rispettato l'obbligo di rientrare nei paletti in curva 2 una volta uscito di pista, ma senza penalità) partirà per la 96/a volta in carriera davanti a tutti e punterà a eguagliare il record di vittorie in carriera (91) di Michael Schumacher. A completare la pole... Leggi su digital-news (Di domenica 27 settembre 2020) In pole position c'è sempre lui, Lewis Hamilton (ore 13:10 su SkyTV8). A Sochi (10esimo gp del mondiale di Formula 1) il britannico (finito sotto investigazione per non avere rispettato l'obbligo di rientrare nei paletti in curva 2 una volta uscito di pista, ma senza penalità) partirà per la 96/a volta in carriera davanti a tutti e punterà a eguagliare il record di vittorie in carriera (91) di Michael Schumacher. A completare la pole...

SkySportF1 : Formula 2, GP Russia: Mick Schumacher vince Gara-1 e rafforza la leadership nel Mondiale #F2 #Formula2 #RussianGP… - SkySportF1 : ? In curva 2 non ha rispettato l'obbligo di rientrare nei paletti ? I dettagli ? - SkySportF1 : Sebastian Vettel, incidente nelle qualifiche del GP di Russia a Sochi. FOTO #SkyMotori #F1 #RussianGP #Formula1 - infoitsport : VIDEO F1, GP Russia 2020: le immagini dell’incidente di Sebastian Vettel in Q2 con la Ferrari - infoitsport : DIRETTA F1, GP Russia 2020 LIVE: pole di Hamilton davanti a Verstappen e a Bottas, Leclerc 11° e Vettel 15° -