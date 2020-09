F1 | oggi il Gp di Russia a Sochi | gli orari e la diretta tv Sky e TV8

(Di domenica 27 settembre 2020) Lewis Hamilton all’appuntamento con la storia: il pilota inglese punta a vincere il Gp disul circuito diper conquistare la 91esima vittoria in Formula 1 ed eguagliare il mito Michael Schumacher. Con la sua Mercedes, da leader del mondiale e campione in carica, Hamilton si è già portato avanti centrando la 96esima pole position della sua carriera: scatta ancora una volta davanti a tutti. Dietro all’inglese scatta Max Verstappen: il pilota Red Bull sembra l’unico veramente in grado di guastare la festa a Hamilton, su un circuito che spesso ha regalato gare impreviste. Per gustarsi la gara c’è da puntare l’orologio con qualche ora di anticipo rispetto al solito: il via infatti è alle ore 13.10. Lasarà trasmessa su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, mentre ...

