F1 GP Russia: vince Valtteri Bottas, penalizzato Hamilton, solo sesto Leclerc , tredicesimo Vettel (Di domenica 27 settembre 2020) Valtteri Bottas vince il Gran Premio della Russia davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di scuderia Mercedes Lewis Hamilton Leggi su firenzepost (Di domenica 27 settembre 2020)il Gran Premio delladavanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di scuderia Mercedes Lewis

SkySportF1 : Formula 2, GP Russia: Mick Schumacher vince Gara-1 e rafforza la leadership nel Mondiale #F2 #Formula2 #RussianGP… - Capezzone : +++Vademecum della Suprema Cupola Politicamente Corretta per l’analisi del voto+++ A TUTTE LE REDAZIONI -Vince la… - Agenzia_Ansa : #F1: Russia, vince Mercedes di Bottas, 6/a Ferrari di Leclerc Terzo Hamilton dietro a Verstappen #ANSA - Affaritaliani : F1, in Russia vince Mercedes con Bottas. Ferrari ancora male - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: In Russia Bottas vince davanti a Verstappen e al due volte penalizzato Hamilton -