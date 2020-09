F1, GP Russia Sochi 2020: ordine di arrivo e risultati della gara, vince Bottas (Di domenica 27 settembre 2020) L’ordine di arrivo e i risultati del Gran Premio di Russia, valido per la decima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Sochi a trionfare è Vallteri Bottas, che precede Max Verstappen e Lewis Hamilton. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Russia (in aggiornamento) Bottas Verstappen Hamilton Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) L’die idel Gran Premio di, valido per la decima tappa del Mondialedi Formula 1. Sul circuito dia trionfare è Vallteri, che precede Max Verstappen e Lewis Hamilton. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO L’d’del Gran Premio di(in aggiornamento)Verstappen Hamilton

SkySportF1 : ? In curva 2 non ha rispettato l'obbligo di rientrare nei paletti ? I dettagli ? - SkySportF1 : F1, GP di Russia 2020: le prove ufficiali viste dalla pista di Sochi @mara_sangiorgio #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Russia 2020: la diretta live da Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - F1ovunque : Che peccato, anche quest'anno è finito il GP di Russia con il suo carico enorme di emozioni e con il solito garone… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? BOTTAS TORNA ALLA VITTORIA ?? ?? Lewis non eguaglia Schumi, Leclerc 6° I risultati ? -