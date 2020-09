F1, Gp di Russia: Hamilton penalizzato, Bottas ritrova la vittoria. Le Ferrari ancora indietro (Di domenica 27 settembre 2020) Valtteri Bottas vince il Gp di Russia, approfittando del pasticcio di Lewis Hamilton, penalizzato per due ingenuità prima dell’inizio della gara. L’inglese fallisce l’aggancio a Michael Schumacher: resiste il suo record di 91 vittorie. Secondo arriva Max Verstappen, che si infila tra le due Mercedes. Non è un disastro, ma va ancora male la Ferrari: Charles Leclerc riesce a strappare una sesta posizione, più indietro Sebastian Vettel. La cronaca – La partenza del Gp di Russia regala subito un doppio colpo di scena: già alla prima curva Carlos Sainz va lungo e prima di rientrare in pista sbatte contro il muro. A metà giro invece c’è un contatto tra Charles Leclerc e Lance Stroll: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Valtterivince il Gp di, approfittando del pasticcio di Lewisper due ingenuità prima dell’inizio della gara. L’inglese fallisce l’aggancio a Michael Schumacher: resiste il suo record di 91 vittorie. Secondo arriva Max Verstappen, che si infila tra le due Mercedes. Non è un disastro, ma vamale la: Charles Leclerc riesce a strappare una sesta posizione, piùSebastian Vettel. La cronaca – La partenza del Gp diregala subito un doppio colpo di scena: già alla prima curva Carlos Sainz va lungo e prima di rientrare in pista sbatte contro il muro. A metà giro invece c’è un contatto tra Charles Leclerc e Lance Stroll: il ...

