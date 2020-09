Era Emanuele Morelli di Uomini e Donne | oggi a 38 anni sbarbato e capelli corti FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 27 settembre 2020) Lo abbiamo visto nella stagione televisiva 2007/2008 ad. Stiamo parlando diche, in quell’anno affiancava sul trono il ligure Jack Vanore, divenuto poi opinionista del dating show di Maria De Filippi. Quella di, però, non è stata la sua prima esperienza televisiva: essendo un calciatore professionista, il ragazzo ha partecipato alla trasmissione “Campioni”, il primo talent show dedicato al mondo del calcio. Ecco cosa fae come è diventato.Da calciatore a tronista: quello diè stato un percorso davvero atipico. Classe 1982, il suo sogno più grande ...