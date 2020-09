Emma Marrone ‘si spoglia’ ancora: “ecco perché ho fatto ciò che volevo” (Di domenica 27 settembre 2020) Emma Marrone si è raccontata nella puntata del 27 settembre di Domenica In. Ha chiarito perché ha detto tutto sulla sua malattia. Emma Marrone, foto gettyEmma Marrone torna a confidarsi in televisione e lo fa con Mara Venier a Domenica In. La cantante ha voluto spiegare perché non ha mai smesso di raccontare ai suoi fan sui social e ai giornali il periodo che stava attraversando a braccetto con una brutta malattia. La decisione di essere un libro aperto a qualcuno ha fatto storcere il naso. Parole come utero, seno, tumore, sono talmente intime che i critici di Emma hanno detto che sarebbe stato meglio il silenzio che ‘spogliarsi’ in questo modo davanti a tutti. Ma Emma non è tipo ... Leggi su chenews (Di domenica 27 settembre 2020)si è raccontata nella puntata del 27 settembre di Domenica In. Ha chiarito perché ha detto tutto sulla sua malattia., foto gettytorna a confidarsi in televisione e lo fa con Mara Venier a Domenica In. La cantante ha voluto spiegare perché non ha mai smesso di raccontare ai suoi fan sui social e ai giornali il periodo che stava attraversando a braccetto con una brutta malattia. La decisione di essere un libro aperto a qualcuno hastorcere il naso. Parole come utero, seno, tumore, sono talmente intime che i critici dihanno detto che sarebbe stato meglio il silenzio che ‘spogliarsi’ in questo modo davanti a tutti. Manon è tipo ...

