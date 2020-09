Emma Marrone | chi sono i genitori dell’artista salentina?

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 27 settembre 2020)non ha mai nascosto di dovere molto ai suoi. In ogni sua scelta, mamma e papà l’hanno sempre sostenuta. Lestati vicini in ogni momento della sua vita, sia nei periodi di successo, che in quelli più difficili (la malattia). Una famiglia molto unita che ha seguitonel suo percorso artistico costellato da tante soddisfazioni, ma anche da molte difficoltà. Ma chidi: ecco chidella cantante La signora Maria Marchese è la madre di. Come leggiamo da Viaggi News, nella sua vita ha sempre fatto la ...