Emma Marrone a Domenica In: “Ho detto la verità perché ho rispetto di me ma anche dei miei fan” (Di domenica 27 settembre 2020) Emma Marrone è una tosta. Una che se la metti su un palco incanta migliaia di persone e se le fai fare la giudice di XFactor ti risolleva il programma. E una che non ha paura di dire quello che pensa. Così oggi, ospite in studio da Mara Venier nel salotto di Domenica In, su RaiUno, Emma ha spiegato come mai non abbia nascosto la sua malattia: “Perché nasconderlo? Ho voluto raccontare tutto per non lasciare che strumentalizzassero la mia persona. Ho detto la verità perché ho rispetto della mia persona, ma ho rispetto anche dei miei fan, che magari stavano risparmiando soldi per venire da me“. La amano in tanti, Emma. Ma ci sono anche i “famosi” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020)è una tosta. Una che se la metti su un palco incanta migliaia di persone e se le fai fare la giudice di XFactor ti risolleva il programma. E una che non ha paura di dire quello che pensa. Così oggi, ospite in studio da Mara Venier nel salotto diIn, su RaiUno,ha spiegato come mai non abbia nascosto la sua malattia: “Perché nasconderlo? Ho voluto raccontare tutto per non lasciare che strumentalizzassero la mia persona. Hola verità perché hodella mia persona, ma hodeifan, che magari stavano risparmiando soldi per venire da me“. La amano in tanti,. Ma ci sonoi “famosi” ...

VanityFairIt : Da ragazza amava ballare e cantare, e presto avrebbe iniziato una vita «rock ’n’ roll». Emma Bonino racconta la pas… - Radio105 : 'Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita' @MarroneEmma ? #Emma #EmmaMarrone #21settembre #Radio105 - VanityFairIt : Il 20 settembre la rocker ha spento 70 candeline. È lo stesso giorno in cui era nata la sorella Mia, tre anni più g… - FQMagazineit : Emma Marrone a Domenica In: “Ho detto la verità perché ho rispetto di me ma anche dei miei fan” - zazoomblog : Domenica In l’amarezza di Emma Marrone: “C’erano tanti pregiudizi” - #Domenica #l’amarezza #Marrone:… -