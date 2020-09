Emirati Arabi | l’innovazione di Rak Ceramics al Padiglione Italia di Expo Dubai

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 settembre 2020) RAKpartecipa all’2020 dicome “Supporter sponsor” delno. È stata infatti siglata la partnership tra l’Azienda e il Commissariato Generale per l’, con l’obiettivo di rafforzare il progetto di innovazione e sostenibilità promosso dal nostro Paese con la partecipazione all’Esposizione Universale che avrà inizio il 1° ottobre 2021 e si concluderà il 31 marzo 2022. La partnership si inserisce appieno nelle logiche industriali di RAK, che uniscono business e attenzione all’ambiente all’interno di un percorso di sviluppo in atto da diversi anni e incentrato su prodotti e processi contemporaneamente innovativi e sostenibili. In ...