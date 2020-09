Emergenza Covid-19, viaggia da Milano in treno con febbre altissima e polmonite, ricoverato nel reparto di malattie infettive (Di domenica 27 settembre 2020) Un uomo con la febbre altissima ha deciso comunque di mettersi in viaggio e di partire da Milano in treno. L’uomo, una volta arrivato a Cosenza in Calabria, per l’aggravarvi della situazione è stato ricoverato all’ospedale dell’Annunziata. Subito sottoposto al test è risultato essere positivo. L’uomo ha una polmonite bilaterale, diagnosticata grazie a un esame radiologico ed è ora ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Cosenza. L’uomo è originario di Busto Arsizio ma di origini calabresi. L’asl di Cosenza sta cercando di risalire alla catena dei contatti dell’uomo. Leggi su baritalianews (Di domenica 27 settembre 2020) Un uomo con laha deciso comunque di mettersi in viaggio e di partire dain. L’uomo, una volta arrivato a Cosenza in Calabria, per l’aggravarvi della situazione è statoall’ospedale dell’Annunziata. Subito sottoposto al test è risultato essere positivo. L’uomo ha unabilaterale, diagnosticata grazie a un esame radiologico ed è oraaldidell’ospedale di Cosenza. L’uomo è originario di Busto Arsizio ma di origini calabresi. L’asl di Cosenza sta cercando di risalire alla catena dei contatti dell’uomo.

