Elezioni Amministrative, l’analisi del voto per la lista “Marcianise Terra di Idee” (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – A seguito del primo turno delle Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre 2020, la compagine guidata dal candidato sindaco Alessandro Tartaglione, appoggiata dalle liste Marcianise Terra di Idee e Marcianise Riparte, ha ottenuto un importantissimo risultato elettorale posizionandosi in terza posizione con una percentuale dell’11,09%. In termini percentuali la coalizione è stata quella che ha maggiormente usufruito del voto disgiunto. Ciò vuol dire che, nonostante siano presenti ancora logiche di vincolo familiare e clientelari, si intravedono spiragli di libertà per Marcianise. E’ stato presentato un progetto politico coraggioso e di rottura con le logiche del passato che una parte consistente della cittadinanza ha recepito e voluto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – A seguito del primo turno delledel 20 e 21 settembre 2020, la compagine guidata dal candidato sindaco Alessandro Tartaglione, appoggiata dalle liste Marcianisedi Idee e Marcianise Riparte, ha ottenuto un importantissimo risultato elettorale posizionandosi in terza posizione con una percentuale dell’11,09%. In termini percentuali la coalizione è stata quella che ha maggiormente usufruito deldisgiunto. Ciò vuol dire che, nonostante siano presenti ancora logiche di vincolo familiare e clientelari, si intravedono spiragli di libertà per Marcianise. E’ stato presentato un progetto politico coraggioso e di rottura con le logiche del passato che una parte consistente della cittadinanza ha recepito e voluto ...

DaniloToninelli : @virginiaraggi è la candidata a sindaco di Roma del @Mov5Stelle alle prossime elezioni amministrative. Fantomatici… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - sumaistu47 : Siete ancora sotto l'influenza mafiosa retrograda del pagliaccio brianzolo e il nazismo del suino padano bastonato… - sara_turetta : Elezioni amministrative questo weekend in Romania. Importante vedere cosa succederà. Questi sono i due candidati si… - selvotta : 'Sostenibilità ecologica, giustizia sociale, democrazia partecipativa e non violenza. Sono questi i quattro pilastr… -