(Di domenica 27 settembre 2020) Si è svolto ieri nel pressi della bellissima cornice del Lago di Como e organizzato dall’eccellente wedding planner Enzo Miccio ildie Afrojack. Le nozze programmate dallo scorso Dicembre hanno rischiato di saltare a causa dell’emergenza Covid ma l’eccentrica cantante è riuscita a prendere tutte le precauzioni possibili per realizzare delle nozze perfette. Nonostante il tempo incerto dei giorni precedenti su Lago di Como ieri splendeva il sole e la bella, colma di gioia e entusiasmo, hato Afrojack. La cantante taglio corto e trucco leggero ha scelto un abito a sirena in pizzo trasparente e con un profonda scollatura. Appena dopo la cerimonia la neo coppia di sposi si è concessa a qualche scatto e ha pubblicato anche ...

QuotidianPost : Elettra Lamborghini matrimonio: prima foto da sposa - Ourstarrynight3 : RT @mondlerperk: non io che piango vedendo le prime foto del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack - Scisciano : Il brillante matrimonio di Elettra Lamborghini è “Made in Napoli” ! - sottonadimerda : RT @stuckonyouth: Oggi si passa la giornata ad aspettare storie Instagram sul matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack - ChiccoseDOC : IL “Sì” DI ELETTRA LAMBORGHINI, IERI CONVOLATA A NOZZE SUL LAGO DI COMO.. -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Vanity Fair Italia

Un turbinio di emozioni, danze scatenate e sensualità, ma ci aspettavamo qualcosa di meno da Elettra Lamborghini per le sue nozze con Afrojack? L'esplosiva cantante ha detto Sì davanti ad un seleziona ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...