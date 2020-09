Effetto Covid sul reddito delle famiglie: -1257 euro l’anno (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – “Cig, bonus e sostegni fiscali non bastano a mettere al riparo i redditi degli italiani dalla tempesta Covid. E, nonostante la mole di aiuti introdotta dallo Stato, alla fine dell’anno le famiglie si troveranno a perdere ciascuna in media -1.257 euro l’anno, per un totale di 32 miliardi di euro di reddito annuale, bruciati dall’emergenza sanitaria e dal conseguente rallentamento economico”. A calcolarlo è l’Ufficio Economico Confesercenti, sulla base di elaborazioni condotte su dati Istat, Svimez e SWG. Il calo dei redditi coinvolge tutto il territorio nazionale, ma con forza diversa Leggi su dire (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – “Cig, bonus e sostegni fiscali non bastano a mettere al riparo i redditi degli italiani dalla tempesta Covid. E, nonostante la mole di aiuti introdotta dallo Stato, alla fine dell’anno le famiglie si troveranno a perdere ciascuna in media -1.257 euro l’anno, per un totale di 32 miliardi di euro di reddito annuale, bruciati dall’emergenza sanitaria e dal conseguente rallentamento economico”. A calcolarlo è l’Ufficio Economico Confesercenti, sulla base di elaborazioni condotte su dati Istat, Svimez e SWG. Il calo dei redditi coinvolge tutto il territorio nazionale, ma con forza diversa

Adnkronos : Effetto Covid su reddito: -1.257 euro l'anno a famiglia - BentivogliMarco : Nella correlazione causa/effetto ad esempio l'Iran ha 23.000 morti per #Covid e neanche un antenna #5G. Ormai sia… - Agenzia_Ansa : Effetto #Covid_19 sulle #Regionali, in varie regioni si registra la fuga di scrutatori. A #Bari da forfait il 67% d… - niko7070 : Come viene giustificato l’Aumento dello stipendio del Dott.TRIDICO.....? Effetto COVID-19? Il M5S.....ci dia spiega… - askanews_ita : Effetto #covid sul #reddito degli italiani, -1.257 euro a famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Effetto Covid su reddito: -1.257 euro l'anno a famiglia Adnkronos Altolà del governo sloveno: «Ridurre i contatti sociali»

I contagi crescono più in fretta che durante l’apice della pandemia in primavera. Quarantene: Lubiana si adegua ai parametri Ue. L’Italia resta nell’area verde / LUBIANA La Slovenia continua a viaggia ...

Effetto Covid sul reddito: 1257 euro a famiglia bruciati in un anno

Il coronavirus ha inciso pesantemente sulla situazione economica delle famiglie. Cig, bonus e sostegni fiscali non sono bastati a proteggere i redditi degli italiani dall'emergenza coronavirus. E, non ...

I contagi crescono più in fretta che durante l’apice della pandemia in primavera. Quarantene: Lubiana si adegua ai parametri Ue. L’Italia resta nell’area verde / LUBIANA La Slovenia continua a viaggia ...Il coronavirus ha inciso pesantemente sulla situazione economica delle famiglie. Cig, bonus e sostegni fiscali non sono bastati a proteggere i redditi degli italiani dall'emergenza coronavirus. E, non ...