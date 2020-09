Droga, piantagione di marijuana nascosta da agrumeto: sequestro nel Casertano (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSessa Aurunca (Ce) – Una piantagione di marijuana nascosta da un agrumeto, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Sessa Aurunca, nel Casertano. Nel corso del blitz i militari hanno arrestato e condotto in carcere un 64enne di Qualiano (Napoli), ritenuto responsabile di produzione di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri nel terreno di sua proprietà, esteso per circa 5000 metri quadrati, mentre tagliava delle piante di marijuana, per poi caricarle su di un furgone. In totale c’erano cento piante di marijuana di circa due metri, in piena fioritura, per un peso di kg. 240 circa. Un altro chilo di stupafacente, tra semi e sostanza già pronta, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSessa Aurunca (Ce) – Unadida un, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Sessa Aurunca, nel. Nel corso del blitz i militari hanno arrestato e condotto in carcere un 64enne di Qualiano (Napoli), ritenuto responsabile di produzione di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri nel terreno di sua proprietà, esteso per circa 5000 metri quadrati, mentre tagliava delle piante di, per poi caricarle su di un furgone. In totale c’erano cento piante didi circa due metri, in piena fioritura, per un peso di kg. 240 circa. Un altro chilo di stupafacente, tra semi e sostanza già pronta, è stato ...

