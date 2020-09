Domenica Live, le ‘news choc’: i followers ‘truccati’ di Dosio, Soleil ‘scagiona’ Iconize (Di domenica 27 settembre 2020) 17.08 Qualche minuto ancora e si parte con questa nuova puntata di Domenica Live. 17.13 Toh, si parte dalla lettera di Garko ad Adua: ma l’unica cosa di cui si parla è “Coming-out” e “Segreto di Pulcinella”; e poi il piatto GF Vip continua con Iconize e le critiche di Oppini alla ex-moglie. Questo il menu del primo blocco con Oppini, Karina Cascella, Signoretti, il Barone (?) Milan Drogo e una serie di fratelli e parenti. E c’è anche Paola Comin che parla ovviamente di Alberto Sordi. 17.15 Ma si parte dal ‘segreto di Pulcinella’ di Gabriel Garko, con clip e commento della compagnia di giro. Anzi, prima domanda: la storia tra Gabriel e Adua era vera? MAH, CHISSA’. 17.17 Comunque quella lettera è una spremuta di cuore: difficile non commuoversi e non ... Leggi su blogo (Di domenica 27 settembre 2020) 17.08 Qualche minuto ancora e si parte con questa nuova puntata di. 17.13 Toh, si parte dalla lettera di Garko ad Adua: ma l’unica cosa di cui si parla è “Coming-out” e “Segreto di Pulcinella”; e poi il piatto GF Vip continua cone le critiche di Oppini alla ex-moglie. Questo il menu del primo blocco con Oppini, Karina Cascella, Signoretti, il Barone (?) Milan Drogo e una serie di fratelli e parenti. E c’è anche Paola Comin che parla ovviamente di Alberto Sordi. 17.15 Ma si parte dal ‘segreto di Pulcinella’ di Gabriel Garko, con clip e commento della compagnia di giro. Anzi, prima domanda: la storia tra Gabriel e Adua era vera? MAH, CHISSA’. 17.17 Comunque quella lettera è una spremuta di cuore: difficile non commuoversi e non ...

