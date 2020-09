Domenica In | Mara Venier chiama il marito in diretta | “Mi stai guardando amore?”

(Di domenica 27 settembre 2020) Divertente fuori-programma aIn, nello studio di. Durante un talk con numerosi ospiti su Ballando con le stelle, la conduttriceinil, Nicola Carraro.“Miamore?“, la domanda di zia. E in studio gli ospiti non trattengono le risate. Fuori-programma durante il talk su Ballando con le stelle AIn divertimento assicurato con la personalità esplosiva e dirompente della padrona di casa,. La conduttrice è spesso avvezza a lasciarsi andare alle risate e divertenti siparietti con i suoi ospiti in studio o in video-collegamento. E anche nella puntata di oggi non ha perso l’ironia ...

Giusi13853185 : @Ale_Mussolini_ @mara_venier @milly_carlucci @Ballando_Rai @MaykelFonts76 @RaiUno Bravissima Alessandra per l'esibi… - Im_Asia_03 : RT @CivitaAlessia: C’è chi voleva essere al posto di Mara a volteggiare con Lino in una semplice domenica di settembre e c’è chi mente #Do… - LaMammaN1 : - CiroFurente2 : @Ale_Mussolini_ @mara_venier @milly_carlucci @Ballando_Rai @MaykelFonts76 @RaiUno Buona. Domenica - Susy0121031997 : RT @signofliam: “oggi è domenica, no?” “b-b-eh si mara...è il tuo giorno” RAGAZZI LINO ?? #DomenicaIn -

