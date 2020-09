Domenica in, Emma conquista Mara Venier: “Ho voluto raccontare tutto” (Di domenica 27 settembre 2020) La musica è di nuovo protagonista a Domenica In grazie all’arrivo di Emma Marrone: la cantante è stata intervistata da Mara Venier durante la puntata del 27 settembre nella quale l’artista ha parlato di tanti aspetti della sua vita. L’intervista si è aperta con un doveroso omaggio alla carriera di Emma, che il 26 settembre ha festeggiato l’11esimo anniversario dal suo debutto nella scuola di Amici: Sono passati 10 anni che ne sembrano 20, perché non mi sono mai fermata. Ho fatto tante cose, tanti progetti, duettato con artisti importanti. Quando rivedo la foto della vittoria ad Amici penso sempre che faccio bene ad essere così come sono, così testarda, così cocciuta, così libera. Io non sono mai cambiata, dentro sono sempre ... Leggi su dilei (Di domenica 27 settembre 2020) La musica è di nuovo protagonista aIn grazie all’arrivo diMarrone: la cantante è stata intervistata dadurante la puntata del 27 settembre nella quale l’artista ha parlato di tanti aspetti della sua vita. L’intervista si è aperta con un doveroso omaggio alla carriera di, che il 26 settembre ha festeggiato l’11esimo anniversario dal suo debutto nella scuola di Amici: Sono passati 10 anni che ne sembrano 20, perché non mi sono mai fermata. Ho fatto tante cose, tanti progetti, duettato con artisti importanti. Quando rivedo la foto della vittoria ad Amici penso sempre che faccio bene ad essere così come sono, così testarda, così cocciuta, così libera. Io non sono mai cambiata, dentro sono sempre ...

Italia_Notizie : Emma Marrone a Domenica In: “Ho detto la verità perché ho rispetto di me ma anche dei miei fan” - AnonymeRai : ? Emma Marrone a Domenica In: “Ho detto la verità perché ho rispetto di me ma anche dei miei fan”… - clikservernet : Emma Marrone a Domenica In: “Ho detto la verità perché ho rispetto di me ma anche dei miei fan” - Noovyis : (Emma Marrone a Domenica In: “Ho detto la verità perché ho rispetto di me ma anche dei miei fan”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Emma Marrone a Domenica In: “Ho detto la verità perché ho rispetto di me ma anche dei miei fan” -