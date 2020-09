Domenica da PROFONDO AUTUNNO | Italia flagellata dal CICLONE e dal MALTEMPO

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 27 settembre 2020) Vi avevamo messo in guardia e puntualmente il meteo sull’si è ribaltato davvero in men che non si dica. Nelle ultime 48 ore abbiamo vissuto il drastico passaggio dai tepori tardo estivi ad un’irruzione polare, coadiuvata da notevoleper i contrasti termici marcati. Stiamo patendo questo repentino crollo termico, anche perché eravamo abituati al caldo che ha praticamente dominato in modo pressoché incontrastato nelle prime due decadi di settembre. Ora il clima si è fatto autunnale, attraverso una configurazione a dire il vero invernale che accentua le gravi anomalie. Unacon meteo da lupi Ci troviamo ora nella fase apicale delfreddo sull’, dove in queste ore è giunto un nuovo impulso perturbato a ...