Djuricic | «Siamo forti | possiamo raggiungere l’Europa League»

(Di domenica 27 settembre 2020) Filip, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro lo Spezia Filip, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni: VITTORIA CON GOL – «Non è la prima volta che faccio gol, sono molto contento perché con la squadrapartiti bene: la cosa più importante è aver vinto, ora dobbiamo continuare così». CRESCITA PROFESSIONALE – «Sono cresciuto, e posso giocare 90 minuti quasi allo stesso modo. Prima magari facevo 40 minuti perfetti e poi calavo, ora mi sembra non sia così. Devo continuare così, la strada è lunga». OBIETTIVI – «Dobbiamo giocare una partita alla volta sapendo che ...

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia per 4-1: "Non era facile affrontare.