DIRETTA Spezia Sassuolo – Formazione ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 27 settembre 2020) Tutto pronto allo stadio Manuzzi di Cesena, il Picco inagibile per lavori, per la prima gara in assoluto nel campionato di Serie A dello Spezia che affronta i neroverdi del Sassuolo. Le scelte degli allenatori Mister Italiano farà a meno dal primo minuto dei nuovi arrivi Farias, Agoumé, Pobega, Deiola, Estevez e Chabot che partiranno tutti dalla panchina. Nel tridente offensivo è probabile l’impiego del nuovo arrivato Agudelo, accanto a Galabinov e a Gyasi. Indisponibili Marchizza, Mattiello, Mastinu, Capradossi ed Ismajli, mentre Maggiore e Terzi devono scontare un turno di squalifica. Mister De Zerbi conferma il suo 4-2-3-1, con Caputo terminale offensivo supportato daBerardi, Djuricic e Haraslin. A centrocampo per una maglia ballottaggio Obiang-Bourabia mentre in difesa torna Peluso dopo la squalifica in ballottaggio con ... Leggi su giornal (Di domenica 27 settembre 2020) Tutto pronto allo stadio Manuzzi di Cesena, il Picco inagibile per lavori, per la prima gara in assoluto nel campionato di Serie A delloche affronta i neroverdi del. Le scelte degli allenatori Mister Italiano farà a meno dal primo minuto dei nuovi arrivi Farias, Agoumé, Pobega, Deiola, Estevez e Chabot che partiranno tutti dalla panchina. Nel tridente offensivo è probabile l’impiego del nuovo arrivato Agudelo, accanto a Galabinov e a Gyasi. Indisponibili Marchizza, Mattiello, Mastinu, Capradossi ed Ismajli, mentre Maggiore e Terzi devono scontare un turno di squalifica. Mister De Zerbi conferma il suo 4-2-3-1, con Caputo terminale offensivo supportato daBerardi, Djuricic e Haraslin. A centrocampo per una maglia ballottaggio Obiang-Bourabia mentre in difesa torna Peluso dopo la squalifica in ballottaggio con ...

zazoomblog : Spezia-Sassuolo oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming - #Spezia-Sassuolo #orario #vederla - salvione : Diretta Spezia-Sassuolo ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - sportli26181512 : Diretta Spezia-Sassuolo ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Storico debutto in… - direttaSerieA : in diretta Spezia - Sassuolo streaming diretta live Serie A 27/09/2020 - LoSport24 : Spezia-Sassuolo , diretta streaming gratis e tv: dove vederla -