DIRETTA Crotone Milan – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 27 settembre 2020) Crotone e Milan scenderanno in campo presso l’impianto Ezio Scida tra poco, alle ore 18.00 in occasione della 2° giornata di Serie A 2020/21. Le scelte degli allenatori Il Crotone apporta qualche cambio rispetto alla prima partita persa 4 a 1, mantenendo inalterlato lo schema con la difesa a 3 pur cambiando diversi interpreti: non sarà della partita Riviere, spazio dal 1′ per Pedro Pereira ed Eduardo. Resta titolare Simy davanti. Milan che non potrà contare su Ibrahimovic, che ha contratto il Covid-19, giocherà quindi Rebic al suo posto, mentre debutto da titolare per Tonali al centro del campo, che dovrebbe essere assistito da Kessié. Formazioni ufficiali Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, ... Leggi su giornal (Di domenica 27 settembre 2020)scenderanno in campo presso l’impianto Ezio Scida tra poco, alle ore 18.00 in occasione della 2° giornata di Serie A 2020/21. Le scelte degli allenatori Ilapporta qualche cambio rispetto alla prima partita persa 4 a 1, mantenendo inalterlato lo schema con la difesa a 3 pur cambiando diversi interpreti: non sarà della partita Riviere, spazio dal 1′ per Pedro Pereira ed Eduardo. Resta titolare Simy davanti.che non potrà contare su Ibrahimovic, che ha contratto il Covid-19, giocherà quindi Rebic al suo posto, mentre debutto da titolare per Tonali al centro del campo, che dovrebbe essere assistito da Kessié.(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, ...

IlmsgitSport : #crotone-#milan, dalle 18.00 La Diretta le #probabili formazioni: dubbio Rebic-Colombo al posto di Ibrahimovic - ilmessaggeroit : #crotone-#milan, dalle 18.00 La Diretta le #probabili formazioni: dubbio Rebic-Colombo al posto di Ibrahimovic - SangBara : Crotone-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv | La diretta - infoitsport : Dove vedere Crotone-Milan in tv o diretta streaming: Sky o DAZN? - infoitsport : Diretta Crotone-Milan ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming -