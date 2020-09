Diletta Leotta confessa i suoi ritocchini: “La mia faccia? Ho rifatto…” (Di domenica 27 settembre 2020) Un libro ricco che non tralascia nulla della sua vita: amori, carriera e anche i quei piccoli ritocchi estetici che hanno acceso più di una discussione social. Diletta Leotta debutta in libreria: ecco i passaggi fondamentali descritti dalla stessa giornalista sportiva. Il primo libro di Diletta Leotta Al suo debutto in libreria, Diletta Leotta ha … L'articolo Diletta Leotta confessa i suoi ritocchini: “La mia faccia? Ho rifatto…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) Un libro ricco che non tralascia nulla della sua vita: amori, carriera e anche i quei piccoli ritocchi estetici che hanno acceso più di una discussione social.debutta in libreria: ecco i passaggi fondamentali descritti dalla stessa giornalista sportiva. Il primo libro diAl suo debutto in libreria,ha … L'articolo: “La mia? Ho rifatto…” proviene da www.meteoweek.com.

tuttosport : Diletta #Leotta, selfie al #Meazza per #Inter-#Fiorentina FOTO ?? ?? - SMSNEWSOFFICIAL : Anthony S. Fauci in diretta e in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” su Rai3. Tra gli ospiti il Ministro degli Affari Es… - zazoomblog : Che tempo che fa gli ospiti di Fabio Fazio: c’è anche Diletta Leotta - #tempo #ospiti #Fabio #Fazio: #anche - matt_2994 : Diletta Leotta con sto tailleur lo farebbe tirare anche a Malgioglio - saliopp : Potete dire a Diletta 'non sono qui perché sono bella' Leotta che quando dice 'lo slaiding dors' conferma tante cose? -