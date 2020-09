Dieci positivi al coronavirus tra i migranti sbarcati a Olbia dalla Alan Kurdi (Di domenica 27 settembre 2020) , Visited 107 times, 137 visits today, Notizie Simili: I migranti della Alan Kurdi arrivano a Olbia, la… Cavalli morti a Olbia dopo lo sbarco al porto: la… Monta la protesta al porto di ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 27 settembre 2020) , Visited 107 times, 137 visits today, Notizie Simili: Idellaarrivano a, la… Cavalli morti adopo lo sbarco al porto: la… Monta la protesta al porto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Dieci positivi Olbia, dieci positivi al coronavirus tra i migranti sbarcati dalla Alan Kurdi Gallura Oggi Alan Kurdi, dieci positivi tra i migranti: quarantena nelle strutture d’accoglienza

Ci sono 10 persone positive al coronavirus fra i 125 migranti sbarcati venerdì al porto industriale di Olbia dalla Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye e ospitate temporaneamente nella stazione maritt ...

