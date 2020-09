Dichiarazioni post GP Russia | le parole dei protagonisti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 settembre 2020) Il GP Disi è concluso con la seconda vittoria stagionale di Valterri Bottas. Un forte segnale quello del finlandese che batte un colpo approfittando della penalità di Hamilton. Secondoo per Max Verstappen. L’olandese ritorna a fare punti dopo due gare concluse per ritiro. Da segnalare, il sestoo di Charles Leclerc, da considerare come una piccola vittoria per il monegasco. In seguito, leGP diGP: Hamilton penalizzato,Bottas vincitore “Con questa vittoria ho zittito tutti quelli che hanno osato criticarmi“. Queste ledi Bottas via radio. Una vittoria che ridà morale al finlandese,oggetto della ...