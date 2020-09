Di Lorenzo: “Ci alleniamo duramente per migliorare il percorso dell’anno scorso” (Di domenica 27 settembre 2020) Nel prepartita di Napoli-Genoa, ai microfoni di Sky ha parlato il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo. “Pensiamo ad allenarci bene durante la settimana perché dobbiamo fare un grande campionato. Ogni giorno ci alleniamo al meglio per fare bel campionato. L’anno scorso abbiamo reso sotto le nostre potenzialità e ora vogliamo migliorare il percorso dell’anno scorso”. L'articolo Di Lorenzo: “Ci alleniamo duramente per migliorare il percorso dell’anno scorso” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Nel prepartita di Napoli-Genoa, ai microfoni di Sky ha parlato il difensore azzurro Giovanni Di. “Pensiamo ad allenarci bene durante la settimana perché dobbiamo fare un grande campionato. Ogni giorno cial meglio per fare bel campionato. L’anno scorso abbiamo reso sotto le nostre potenzialità e ora vogliamoildell’anno scorso”. L'articolo Di: “Ciperildell’anno scorso” ilNapolista.

