Dell' Erba Federcasse | Senza credito bancario gli investimenti non si fanno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) Firenze, 27 set. - (Adnkronos) - "Le transizioni energetica, digitale, demografica ea curaa salute necessitano dida parte di imprese e famiglie.ilglinon si". Così il presidente di, Augusto, nella giornata conclusiva del Festival nazionale'Economia Civile in Palazzo Vecchio a Firenze. "Nell'interesseo sviluppo di famiglie e imprese e del loro protagonismo nel rilancio - ha detto in particolarerivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, collegato in video con il Salone dei Cinquecento - Occorre che si ...