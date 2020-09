De Zerbi | «Potevamo fare meglio nel primo tempo | Spezia avversario tosto»

(Di domenica 27 settembre 2020) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro loRoberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo. Ecco le sue dichiarazioni: MATCH CONTRO LO– «Noi sapevamo che oggi sarebbe stata una partita tosta perché era la prima partita delloin Serie A e sapevamo che i giocatori avrebbero messo tutto in campo. Ci hanno creato difficoltà, qualcosa abbiamo sofferto.nel, soprattutto nelle ultime scelte in attacco. Poi nel secondoabbiamo legittimato la vittoria. Avremmo potuto ...

sportface2016 : #Sassuolo, #DeZerbi: “Stiamo migliorando anche nella fase difensiva, ci stiamo lavorando. Dobbiamo fare tanti gol e… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Potevamo

Sportface.it

Sassuolo, De Zerbi: “Stiamo migliorando anche nella fase difensiva, ci stiamo lavorando. Dobbiamo fare tanti gol e subirne meno" ...È stato in partita per un'ora, poi è crollato sotto i colpi del Sassuolo. Lo Spezia, nella sua prima storica uscita in Serie A, è stato sconfitto 4-1 dai neroverdi di De Zerbi. Colpiti al 12' da Djuri ...