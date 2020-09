DAYDREAMER | anticipazioni puntata di sabato 3 ottobre 2020

Leggi su tvsoap

(Di domenica 27 settembre 2020)– Le Ali del Sogno di(ore 14,45 circa):Leggi anche: IL SEGRETO,di lunedì 28 settembreTutto sembra andare bene tra Emre e Leyla, ma poi Aylin li vede intenti a baciarsi e quindi ricatta Emre, intimandogli di lasciare Leyla; in caso contrario, farà ascoltare a Can la registrazione in cui anche lui sembra complottare contro il fratello. Dopo il ricatto di Aylin, Emre è costretto a lasciare Leyla per non mettere a rischio la pace appena ritrovata con Can. Finalmente Sanem parla con sua madre riguardo alla sua relazione con Can. Mevkibe non la prende benissimo ma poi sembra in qualche modo voler accettare la situazione che si ...