Danielle Madam, il caso Suarez e lo sfogo della campionessa di lancio del peso: “Vinco titoli, sto per laurearmi, ma sarò italiana nel 2030” (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo aver letto dell’inchiesta della procura di Perugia sull’esame “farsa” di Luis Suarez, non ce l’ha più fatta e ha deciso di sfogare tutto il suo dispiacere con un lungo post su Facebook. Lei è Danielle Frederique Madam, 23enne campionessa di lancio del peso. Da 16 anni vive in Italia, frequenta l’università, ha vinto cinque volte il titolo italiano, ma non può ancora avere la cittadinanza: “Ho sempre sperato di poter indossare la maglia azzurra“, ha scritto su Facebook. Uno sfogo, appunto: “Ci sono extracomunitari di serie A (in tutti i sensi) ed extracomunitari di serie B – ha scritto Madam – ci sono tanti giovani che come me hanno passato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo aver letto dell’inchiestaprocura di Perugia sull’esame “farsa” di Luis, non ce l’ha più fatta e ha deciso di sfogare tutto il suo dispiacere con un lungo post su Facebook. Lei èFrederique, 23ennedidel. Da 16 anni vive in Italia, frequenta l’università, ha vinto cinque volte il titolo italiano, ma non può ancora avere la cittadinanza: “Ho sempre sperato di poter indossare la maglia azzurra“, ha scritto su Facebook. Uno, appunto: “Ci sono extracomunitari di serie A (in tutti i sensi) ed extracomunitari di serie B – ha scritto– ci sono tanti giovani che come me hanno passato ...

